(Di martedì 13 giugno 2023) di Giorgio Boratto E così hodella mia vita – cometanti come me – per nondi, anche se il berlusconismo ha intriso molto la nostra società. E’ bastato lui, grande anticomunista, a sdoganare la destra; quella destra che era delimitata fino allora dall’arco costituzionale. Così con Berlusconi e la sua clava brandita dalle sue televisioni e il suo giornale ha picchiato duro contro le opposizioni anche incurante dei suoi conflitti di interesse. Berlusconi è stato così un monopolista e insieme un campione del neoliberismo: il capitalismo più bieco; ma per quello non c’era battaglia, oltretutto sconfitto il comunismo in ...

Ho passato quasi trent’anni a non morire berlusconiano: alla fine penso di esserci riuscito Il Fatto Quotidiano

