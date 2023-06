Highlights gara-5 Denver Nuggets-Miami Heat 94-89 | NBA Finals 2023 VIDEO

... RACCONTO EDI- 5 WILSON CHANDLER - L'ex giocatre dei Nuggets prima della partita: 'Denver deve vincere stasera, la storia va fatta sul proprio campo di casa' EVAN TURNER - L'ex ...I Denver Nuggets sconfiggono i Miami Heat in- 5 delle NBA Finals 2023 con il punteggio di 94 - 89 e si laureano campioni NBA per la prima ... GLIIl miglior realizzatore della serata, ...I Denver Nuggets vincono il titolo NBA 2022 - 23, battendo 4 - 1 i Miami Heat al termine di una- 5 combattutissima fino all'ultimo minuto. Nikola Jokic chiude con 28 punti e 16 rimbalzi meritandosi il titolo di MVP delle Finals, trovando le giocate decisive nel finale nonostante gli sforzi ...

MotoGP, Bagnaia vince GP Italia al Mugello: gli highlights della gara Sky Sport

Germania e Ucraina pareggiano per 3-3 al Weserstadion di Brema nella sfida amichevole fra nazionali. Finisce in parità l’amichevole fra la Mannschaft e i gialloblu. Fullkrug apre la gara per il tedesc ...Nel weekend del 16-18 giugno torna il Motomondiale 2023 e lo farà sul celebre tracciato del Sachsenring, in Germania. Su una delle pista più anguste del calendario, i centauri dovranno trovare con cel ...