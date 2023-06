Highlights e gol Foggia-Lecco 1-2 | finale andata Playoff Serie C 2022 23 VIDEO

Il match finì 4 - 0 con idi Suso, Pasalic, Bacca e Deulofeu. Per il Palermo fu l'ennesima ... GLIdella vittoria per 3 - 1 del Verona contro lo Spezia nello spareggio salvezza: Hellas avanti con Faraoni, pari di Ampadu, poi la ...IL VIDEO DEIE DEGLISPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski 5; Wisniewski 5.5 (8 st Verde 6), Ampadu 7, Nikolaou 6; Ferrer 5 ( 39 st Agudelo sv), Bourabia 6, Esposito 5.5 (39 st Cipot sv), ...

Spezia-Verona 1-3, gol e highlights: decisivi Ngonge e Montipò: Hellas salvo Sky Sport

Germania e Ucraina pareggiano per 3-3 al Weserstadion di Brema nella sfida amichevole fra nazionali. Finisce in parità l’amichevole fra la Mannschaft e i gialloblu. Fullkrug apre la gara per il tedesc ...Bari - Cagliari 0-1 highlights: ecco le principali immagini della partita che ha visto il ritorno in Serie A del Cagliari.