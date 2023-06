(Di martedì 13 giugno 2023) Una foto postata sui social per mostrare tredi donne. Nonna, mamma e nipote. Forti, sorridenti, belle. La più famosa è, per ora, quella a sinistra. La mamma. Che poi è la supermodella tedesca. Con lei ci sono la sua mamma,. E la prima figlia,. A cui basta uno scatto ...ed: tredi “girl power” Amica.

Alcune celeb hanno giocato d'anticipo, sfoggiando nail art multicolor già qualche mese fa, come testimonia lo scatto di Tom Bachik, Celebrity Manicurist che ha realizzato sulle unghie di...Cristina Marino e Luca Argentero ,e Tom Kaulitz, Beatrice Valli e Marco Fantini. Da non perdere un romantico itinerario nella Grotta Azzurra, una passeggiata nei Giardini di Augusto o tra ...Leggi anche ›e la Birkin Bag coloratissima in 4 look da copiare subito Le cromìe protagoniste del momento elevano le linee solide ed essenziali spaziando tra flash vivaci e semi - ...

Heidi Klum, Leni ed Erna: tre generazioni di "girl power" AMICA - La rivista moda donna

Tale madre, tale figlia. Heidi Klum posta una foto sui social con mamma e figlia. Ed è la "piccola" di famiglia, Leni Klum, a rubare la scena ...Sei modelli hanno combattuto per raggiungere la finale di "Germany's Next Top Model", e solo cinque ci sono riusciti. Alla fine, la separazione fu ...