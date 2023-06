Hamilton firmerà il nuovo contratto con la Mercedes entro “giorni” | dice Wolff

(Di martedì 13 giugno 2023) Il team principal dellaTotosi aspetta di firmare uncon Lewispochi. Ilche legaalla squadra scade alla fine di questa stagione.ha dichiarato che le due parti stanno “cercando di fare il possibile” per trovare un accordo e si aspetta un annuncio a breve. L’ottava prova del campionato si svolgerà in Canada questo fine settimana.“Credo che si parli più diche di settimane”, ha dichiarato ierialla CNBC. “Ma se mi impegno a fissare una data ora, poi tutti chiederanno a Montreal nel fine settimana che fine hanno fatto i”. “Stiamo ancora parlando”, ha aggiunto. ...

