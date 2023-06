... tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica maeconomica, sportiva, ... in qualità di ex primo ministro italiano, hail panorama politico dell'Italia e dell'...LeggiSilvio Berlusconi è morto - Lutto nazionale per i funerali di Stato: la cerimonia si ... Il cancelliere austriaco Nehammer: hail panorama politico italiano ed europeo Il ..."L'esuberante magnate che hal'Italia del ventunesimo secolo", ma"il Cavaliere tormentato dagli scandali", nonché "l'uomo più longevo, spudorato e abbronzato d'Italia". Parla di "un ...

"Ha plasmato anche la sinistra. Grazie a lui un Italia bipolare" ilGiornale.it

La sua discesa in campo nel '94 per sbarrare la strada alla "gioiosa macchina da guerra" di Occhetto. È stato un colpo di genio andare a pescare nel mare azzurro del moderatismo diffuso. Non durò trop ...Senza Silvio. L’Italia perde il protagonista della storia recente che più di chiunque altro ne ha interpretato e incarnato, ma anche plasmato e talora distorto, i caratteri viscerali, profondi e al du ...