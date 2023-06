Ha colpito anche me” | la grave malattia di Christian De Sica | Ecco come sta

Leggi su howtodofor

(Di martedì 13 giugno 2023)DeDurante un’intervista, l’attore rivela di aver passato attimi davvero drammatici: “Ho avuto paura di morire”.Deè nato a Roma nel 1951 in una famiglia di attori. Oggi parliamo sicuramente di un figlio d’arte, visto che in molti ricorderanno il padre Vittorio Dee la madre – nonchè attrice – Maria Mercader. Non a caso,inizia a dedicarsi al teatro subito dopo aver terminato le scuole superiori, debuttando nel 1973 al Festival di Sanremo. Tuttavia, al contrario di quanto si possa immaginare, l’uomo in quell’occasione non ottenne il successo sperato. Nonostante il buco nell’acqua, non si arrese, diventando protagonista di diverse pellicoleLa Madama, Liquirizia di Salvatore Samperi e Il malato immaginario ...