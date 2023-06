Guerra dei chip | il colpo grosso fallito alla Samsung

Leggi su formiche

(Di martedì 13 giugno 2023) Un ex dirigente della– il cui nome non è ancora stato reso noto, si sa solo che ha sessantacinque anni – è stato arrestato dalle autorità sudcoreane. Motivo: tra il 2018 e il 2019 avrebbe rubato piani industriali della società in cui ricopriva l’incarico dal valore di 233 milioni di dollari, per costruire una fabbrica in Cina, più specificatamente a Xian, dove l’azienda ha già un suo impianto. L’arresto sarebbe avvenuto circa un mese fa, ma la notizia è stata diffusa solamente nella giornata di lunedì. Fino a sentenza contraria, il soggetto in questione – e altri sei complici indagati come lui – rimane un presunto colpevole, seppur nella prigione di Suwon, nella periferia a sud di Seul. Ma se dovesse arrivare la condanna si tratterebbe di una notizia piuttosto clamorosa. “Si tratta di un grave crimine che avrebbe potuto avere un enorme impatto negativo sulla ...