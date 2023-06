“Guardate cosa ha fatto” Silvio Berlusconi | l’inaspettato gesto della prima moglie Carla Elvira Dall’Oglio

Leggi su caffeinamagazine

Lutto nazionale e funerali di Stato per, morto lunedì 12 giungo a 86 anni. L'ex premier era ricoverato da venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica". Il decesso è avvenuto alle 9.30. L'allarme era scattato all'alba quandosi è aggravato in maniera improvvisa, veloce e abbastanza inaspettata domenica sera, quando fuori dal San Raffaele erano arrivati i figli e il fratello Paolo. Un evento acuto – legato alla malattia con cui l'ex premierconviveva da circa due anni, una leucemia mielomonocitica cronica, e a una produzione del midollo osseo non più equilibrata – ha cambiato il quadro in maniera repentina e lunedì mattina, alle 9:30, è stato dichiarato il decesso.