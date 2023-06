Gualtieri va in tilt spiagge e parchi E il 5 Stelle Ferrara lo punzecchia | “Questa saranno le più tristi vacanze romane di sempre”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 giugno 2023) Dopo i cassonetti dell’immondizia strabordanti e lepubbliche sprovviste di bagnini, ora spunta la grana deicittadini nel degrado più totale. È un periodo nero quello che sta vivendo la Capitale e il suo sindaco Robertoche sembra non imbeccarne una. Quelle che ci apprestiamo a vivere“le piùdella Storia recente”. Questo il giudizio, contenuto in una nota, del Rappresentante al Consiglio Nazionale M5S per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paoloko “Il romano ha già capito che andare al mare è una prova di sopravvivenza, tra mezzi pubblici a pezzi, degrado e mancanza di bagnini. Perciò ecco ...