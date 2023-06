Grazie presidente | ci hai fatto emozionare come nessun altro

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 13 giugno 2023) Il nostro grandeSilvio Berlusconi non ci lascerà mai veramente, è entrato nel cuore di tantissimi italiani nel 1994 e ci rimane ancora oggi. Proprio per questo, dentro di noi, sarà per sempre immortale, quell’aggettivo che molti gli associavano abitualmente. Un uomo dai mille talenti, che raggiunge il successo in qualsiasi cosa si metta in testa di fare. Un uomo grande nell’amore per il suo Paese, grande nel coraggio di scendere in campo contro tutti, grande nella sua generosità, quella generosità che ha anche pagato con un prezzo elevato nella sua vita politica. Leggeremo in questi giorni che la storia darà il suo giudizio su Silvio Berlusconi ma lui è già storia, l’ha fatta ininterrottamente per tutta la sua vita. La storia ha già giudicato cosa è riuscito a fare Berlusconi per tanti italiani. Un riferimento a cui prima di tutto si voleva bene, un ...