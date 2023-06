Grazie in eterno presidente | lo striscione fuori Villa San Martino

... la dimora di Arcore dove è stata portata la salma di Silvio Berlusconi, tra fiori e sciarpe calcistiche è apparso anche un nuovo grande striscione con scritto "inpresidente". La ...Fuori da Villa San Martino ad Arcore, dove il feretro di Silvio Berlusconi attende i funerali di Stato previsti per domani pomeriggio in piazza Duomo ...E poi mazzi di fiori, foto, dediche, lettere, qualche vessillo di Forza Italia, mentre poco più in là gli ultrà monzesi della Curva Pieri hanno appeso un grande striscione: 'in...

Berlusconi: striscione a Villa San Martino, 'grazie in eterno' Agenzia ANSA

Roma, 13 giu. (askanews) - Fuori da Villa San Martino, la dimora di Arcore dove è stata portata la salma di Silvio Berlusconi, tra fiori e sciarpe calcistiche è apparso anche un nuovo grande ...Un talento a 360° capace di travalicare le arti e diluire il tempo, regalando ogni volta emozioni e affrontando ogni sfida con entusiasmo, curiosità e la consapevolezza di non ...