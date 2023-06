La giovane mamma, che ha ricevuto la diagnosi di tumore al cervello durante la, è ... con tanto di panda - peluche, per far sentire la donna e il bambino "come a", una scelta che punta "...... sposati da luglio del 2017, sono al settimo cielo InBlasi si gioisce: c'è un nuovo bebè in ... Melory, Tiziano e Jolie si abbracciano contenti, al colmo della gioia per labis. La Blasi,......olimpica nei 100 metri nel 2016 e campionessa del mondo nel 2017 trovata morta inlo scorso 3 ... la 32enne è deceduta per complicazioni legate alla. È, infatti, emerso che la donna era ...

Gravidanza in casa Blasi: il dolce annuncio sui social fa impazzire i fan leggo.it

Nuovo bebè in arrivo in casa Blasi! L'annuncio pieno di gioia arriva sul social con un video tenerissimo e commovente ...L’autopsia ha chiarito le cause del decesso della campionessa olimpica: era incinta di otto mesi ed entrata in travaglio mentre si trovava da ...