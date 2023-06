Tuttavia, quando il MEF autorizza il contingente infatti la prima operazione svolta dagli Uffici Scolastici è quella di suddividerlo al 50% tradei concorsi . Se laspecifica è ...... residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (dae GM) e dalle assunzioni straordinarie da ... Il predetto articolo 13/5 prevede (oltre alla cancellazione degli stessi da tutte ledi ......e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nellead esaurimento '. Si tratta di procedure che riguardano lee ...

Graduatorie GaE, inserimento titoli riserva posti: quali sono e cosa dichiarare nella domanda. Applicazione aliquota Orizzonte Scuola

A oggi ancora in attesa di ruolo e MAI in prima fascia delle graduatorie di istituto ... cosa gravissima MAI in prima fascia graduatoria di istituto (Gae). Abbiamo un gruppo per quanto riguarda la ...Gli aspiranti docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) possono presentare domanda di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di ...