Gotham Knights | la serie CW è stata cancellata dopo una sola stagione

(Di martedì 13 giugno 2023) Niente da fare per: laambientata in un mondo in cui Batman è stato ucciso terminauna. La CW continua a fare piazza pulita della sua programmazione televisiva. Mentre Superman and Lois èrinnovata per una4,. La, ambientata in un mondo in cui il cavaliere oscuro è stato brutalmente ucciso, è arrivata sulla CW il 14 marzo. La notizia èriportata da Deadline; secondo il sito web il motivo della cancellazione non sarebbe derivato dagli ascolti, ma dalla necessità di rivedere i costi complessivi degli show. I vari trailer erano però stati fortemente criticati dai fan per la ...

Gotham Knights: The CW cancella la serie tv dopo una sola stagione BadTaste.it Cinema

