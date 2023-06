Gorizia Margherita | dal 16 giugno il nuovo singolo “Sahara”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 giugno 2023) Dal 162023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “” (MMline Production Records), ildi, prodotto da Caretto Matteo. “” è un brano che parla del rapporto fra presente e passato. Ciò che la cantautrice friulana è diventata oggi è grazie a quella che è stata ieri, fiera di ogni passo e scelta che ha preso perché l’ha portata ad essere e a costruire la persona che vedete adesso. Spiega l’artista a proposito del brano: «Per quanto la nostalgia a volte faccia capolino, ed il voler tornare a “quando ero piccola” è un pensiero non raro, non cambierei nulla nemmeno adesso, tutto quello che sono è la base delle fondamenta per il mio futuro, bisogna impegnarsi ogni giorno e stringere i denti. Io per ora la ...