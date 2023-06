Google rinnova l’app Messaggi | addio al drawer di navigazione

Panasonicil suo impegno nel settore audiovisivo con una serie di nuovi televisori LED e OLED che ... i TV LED Ultra HD MX700 e MX710, combinando le funzionalità smart intelligenti diTV ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:si concentra costantemente sulle app e servizi per dispositivi Android e per Wear OS . Nelle ultime ore BigG ha rilasciato delle importanti novità che riguardanoKeep .Keep è l'app diche permette di creare, gestire e personalizzare note ed elenchi, anche sotto forma di promemoria. Nelle ultime ore Keep ha ricevuto un aggiornamento rivolto alla sua app ...

Google Keep si rinnova: nuovo look su Android e novità per Wear OS Androidworld

Google ha aggiornato il suo gestore di password con nuove funzioni, come l'importazione, l'esportazione, la verifica e la generazione di codici 2FA. Ha anche rimosso un'app che permetteva di scaricare ...DAZN ha rinnovato nei giorni scorsi i piani tariffari per il 2023, gli stessi lanciati a inizio anno. tre diverse tipologie di abbonamenti con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alterna ...