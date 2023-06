Golf | US Open 2023 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) Tutto pronto per l’edizionedello USdi, il terzo Major stagionale indal 15 al 18 giugno sui green del The Los Angeles Country Club, alle porte della città californiana. Grande attesa per uno dei tornei più importanti dell’anno, che come sempre metterà a durissima prova tutti i migliori giocatori del mondo su un campo preparato dagli organizzatori in maniera certosina ed estremamente difficile. Difende il titolo l’inglese Matthe Fitzpatrick, ma tra i favoriti ci sono sicuramente Jon Rahm, Rory McIlroy, Brooks Koepka e tantissimi altri. Francesco Molinari sarà l’unico italiano al via, l’azzurro sta attraversando un periodo molto avaro di soddisfazioni e cercherà riscatto per rilanciare la sua stagione. Lo USsarà anche il primo torneo di altissimo profilo dopo l’annuncio ...