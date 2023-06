Gli Usa chiesero all' Ucraina di non sabotare il Nord Stream

(Di martedì 13 giugno 2023) Gli Stati Uniti avrebbero chiesto all'di non far esplodere il gasdotto, dopo che i servizi segreti olandesi avevano avvertito quelli statunitensi dell'eventualità. A riportare la notizia, che non ha conferme ufficiali, sono state oggi due testate molto autorevoli, una dei...

... la debolezza del dollaro statunitense rende l'oro più interessante peracquirenti stranieri, ...elezioni presidenziali potrebbero aumentare le tensioni geopolitiche di in atto sull'asse- Cina, ...Stati Uniti, preannunciava il New York Times citando alcune fonti del Pentagono, invieranno un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina da 325 milioni di dollari che potrebbe essere annunciato oggi. ...18.55 Altri aiutia Kiev: 325mln in armiStati Uniti annunciano ulteriori aiuti per 325 milioni di dollari all' Ucraina. Lo afferma il segretario di Stato, Blinken, ribadendo cheStati Uniti continuano ...

Ufo, "Gli Usa hanno veicoli alieni". Le rivelazioni dell'ex ufficiale dell'intelligence la Repubblica

Sono oltre 10.000 gli studenti delle 124 scuole toscane (oltre 117.500 in tutta Italia) che hanno aderito, insieme a docenti e insegnanti, all'edizione 2022/2023 di "Mi Curo di Te", il programma di ed ...Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it.