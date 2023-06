Gli Stati Uniti tornano nell’Unesco per non lasciare spazio alla Cina

(Di martedì 13 giugno 2023) Washington aveva lasciato l’Unesco per protesta contro la presenza della Palestina, lasciando a Pechino il ruolo del finanziatore principale. Ora il nuovo contesto della guerra in Ucraina l’ha spinta a tornare sui suoi passi. Leggi

Una spesa ben maggiore rispetto a quella presente nel bilancio dello Stato 2021, quando peròsbarchi sonomolto meno rispetto al passato anche in virtù della pandemia. Nel 2020 infatti si è ...... ma soprattuttopermette di entrare nel vivo di alcune delle trattative più importanti dell'... Alcuni nomi sonofatti, ma ci prenderemo il nostro tempo. Anche Tuchel dirà la sua. I nomi sono ......investitori dai potenziali rischi associati ai titoli non registrati. Il dibattito si apre a tutto il mondo Il dibattito sulla regolamentazione delle criptovalute non si limita agliUniti. ...

Gli Stati Uniti vogliono rientrare nell’UNESCO Il Post

Google e Amazon potrebbero abbandonare Twitter, perché Elon Musk non paga più per i loro servizi: ecco cosa cambierebbe per gli utenti.Il 17 giugno sposerà Alessandro Nasi a Noto e intanto festeggia nel lusso Sabato 17 giugno sposerà Alessandro Nasi e, come da tradizione, si è concessa un momento spensierato con le amiche in vista de ...