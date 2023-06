Gli odiatori del Cav? Boomerang | come usò gli insulti a suo favore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Non ricordo la data esatta, ma ricordo indistintamente il momento. Era la primavera del 2003, a palazzo Wedekind, sede del Tempo. Il presidente Berlusconi parlava ad un convegno, ed io, da poco nominato capo ufficio stampa di Forza Italia, ascoltavo il suo intervento, insieme con i colleghi dello staff di palazzo Chigi e i giornalisti. Era uno di quei momenti di quiete che precedevano la sua uscita per strada e l'inevitabile assedio che ne sarebbe seguito, fra microfoni, macchine fotografiche, colpi di telecamera in testa, gomitate, gente che spingeva da ogni parte, e noi a fare da cuscinetto fra la ressa di sostenitori e l'anello di protezione della sua scorta. Lo chiamavamo in gergo “il bagno di folla”: per Berlusconi una gioia, un momento appagante, durante il quale toca con mano l'entusiasmo e l'amore della sua gente, per noi un girone dantesco dal quale ne ...