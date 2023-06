Gli italiani non risparmiano più

Leggi su panorama

(Di martedì 13 giugno 2023) Salvadanai rotti e pochi euro in banca. L’italiano sta cambiando abitudini? Da un Paese storicamentedi risparmiatori (a differenza degliamericani, per esempio, che vivono a debito) preoccupano quei quasi 90 miliardi di euro bruciati in soli tre mesi del 2023 sui conti correnti e depositi di consumatori (allerta lanciata dalla Fabi-Federazione autonoma bancari).che cambiano abitudini? No,schiacciati dal galoppo dell’inflazione e dalla politica monetaria della Bce che ha portato i tassi a 3,75% a maggio e che giovedì prossimo (il 15 giugno) si appresta a un nuovo rialzo. E poi si aggiungono i contratti non rinnovati e quindi un potere d’acquisto sempre più indebolito e una forbice dei tassi bancari decisamente sproporzionato tra interessi attivi e passivi. Quindi glinon riescono più ...