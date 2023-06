Un passo fondamentale, forse storico (lo si vedrà nei prossimi mesi)un'autentica pace per la Colombia. Ma in ogni caso insufficiente, se una pace integrale, dentro un'autenticasociale, non sarà perseguita nei territori più periferici e abbandonati del ......maggiore efficienza e minore clientelismo. Non fu così: trent'anni di presenza di Berlusconi ... New York Times : "E' stato il premier italiano più polarizzante e più perseguito in". ...... Oversonic si è immediatamente indirizzatai freni della linea ROBA - Servostop Cobot, serie ... si può dire che il termine "collaborativo" non basta a rendere del tuttoal tipo di ...

**Giustizia: verso Cdm giovedì alle 18, attesa riforma** Il Dubbio

Il tecnico giallorosso era stato deferito lo scorso 19 maggio in seguito alle pesanti dichiarazioni dopo la gara contro il Monza ...La Gps, un'associazione di promozione sociale, sta ottenendo importanti risultati attraverso due progetti e il coinvolgimento di tante istituzioni. Una rete che si allarga sempre più e chiama a raccol ...