Giustizia Sportiva | Abodi | «Deve essere tempestiva ed efficiente»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) Le parole di Andrea, Ministro dello Sport, sulla: «C’è un problema di efficienza» Il ministro dello Sport, Andrea, ha parlato a Palermo a margine di un incontro al Velodromo con il sindaco Lagalla. Di seguito le sue parole.– «Per quanto riguarda la, c’è un problema di efficienza. Lain generalesempre manifestare un livello di comprensione e affidabilità. Allo sport in particolare è garantita autonomia. Stiamo analizzando cosa è successo per garantire la legalità, ripristinare la centralità delle norme e se necessario migliorarle, quindi fare in modo che i processi siano gestiti in modo trasparente,, ...