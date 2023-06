Giuntoli separato in casa a Napoli | ecco chi fa le trattative di calciomercato

Calciomercato SSC Napoli - In attesa di conoscere il suo futuro c'è anche Cristianoche dopo la festa scudetto vive ormai da "in casa", in attesa del sì di De Laurentiis per liberarlo dal contratto che lo lega ancora agli azzurri. E spunta un altro retroscena su ...Calciomercato SSC Napoli - In attesa di conoscere il suo futuro c'è anche Cristianoche dopo la festa scudetto vive ormai da 'in casa', in attesa del sì di De Laurentiis per liberarlo dal contratto che lo lega ancora agli azzurri. È la settimana della verità anche ...Resta in secondo piano la situazione ds, conattualmentein casa. Lo aspetta la Juventus, ma non è detto che De Laurentiis lo liberi. Per quanto riguarda Kim, infine, la partenza in ...

Giuntoli separato in casa a Napoli: ecco chi fa le trattative di ... napolipiu.com

La Repubblica ha fatto il punto sul possibile futuro di Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli: "Continua a essere separato in casa e aspetta di incontrare De Laurentiis, nella speranza di essere liberat ...Cristiano Giuntoli attende di conoscere il proprio futuro, Aurelio De Laurentiis continua a rimandare l'incontro con lui.