Giuliana De Sio ricorda Francesco Nuti | “Se n’era già andato tempo fa”

(Di martedì 13 giugno 2023) Il mondo del cinema piange la scomparsa di, deceduto all’età di 68 anni nella giornata di ieri, 12 giugno 2023, dopo una lunga malattia. Numerosi amici e star televisive si sono riunite in un abbraccio virtuale,ndo sui social tutto il talento dell’attore.De Sio, ex fidanzata del regista, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera in memoria dell’amato collega. “Sono andata a trovarlo quando stava male, un’ultima volta, qualche anno fa, a Prato”, ha raccontato l’attrice de L’onore e il rispetto, in merito alle condizioni di salute dell’ex compagno, conosciuto sul set del film del 1983 di Maurizio Ponzi, Io, Chiara e lo scuro: “Non sono più voluta tornare,segiàfa”. Le due ...