Giugliano | lotteria della Pace | a chi vanno i premi

Madonna della Pace a Giugliano, piazza gremita per l'ultimo volo dell'angelo ilmattino.it

Poule scudetto serie D: il percorso delle squadre arrivate in finale attraverso il regolamento, il calendario, le partite disputate ...Una piazza Annunziata gremita per l’ultimo volo dell’angelo ieri sera a Giugliano. Si sono così chiusi i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona della ...