Giro di Svizzera 2023 | tappa e maglia per Mattias Skjelmose a Villars-sur-Ollon

(Di martedì 13 giugno 2023) Successo più importante della carriera per: si esalta il danese della Trek-Segafredo nella terzadeldiin quel di-sur-, primo successo nel World Tour per lui. Quattro corridori all’attacco nella prima parte di gara: Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling), Lilian Calmejane (Intermarché – Circus – Wanty), Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e Paul Ourselin (TotalEnergies). Il gruppo non ha lasciato tanto spazio ed è andato a compattarsi proprio in vista dell’ascesa finale. Ottimo ritmo della Soudal-QuickStep a lanciare Remco Evenepoel: lo scatto del campione del mondo non è stato però devastante come al solito, con alla ruota...

Nel marzo 1987, neldi quarantott'ore mise sotto contratto Pippo Baudo, Raffaella Carrà e Ruud ... per esempio verso la" ehi, non fate battute " per via di quei ripetuti inviti alla ...Vinse suo malgrado al, in Portogallo, Francia, Polonia,, addirittura in Cile, Marocco e Sud Africa. Erano i primi anni di vera globalizzazione del ciclismo. Il rossonero delle maglie ...... che avevo anche subito perché mio padre antifascista convinto dovette riparare innei ... Un giorno sono su che attacco, la scala si muove, mie vedo i miei due amici del liceo che erano ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita, sarà Evenepoel-Ayuso OA Sport

Successo più importante della carriera per Mattias Skjelmose: si esalta il danese della Trek-Segafredo nella terza tappa del Giro di Svizzera. Tappa e maglia in quel di Villars-sur-Ollon, primo succes ...14.12 Già più di 20 chilometri percorsi in questo avvio della 3a tappa del Giro di Svizzera. 14.09 Prima parte di questa tappa che è in larga parte pianeggiante con diversi sali e scendi, poi nella ...