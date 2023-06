Giro di Svizzera 2023 | risultati e classifica terza tappa | doppio colpo di Skjelmose

Va a Mattias Skjelmose la terza tappa (lunga oltre 140 km) deldi, manifestazione della quale indosserà la Maglia Gialla: quello ottenuto a Villars - sur - Ollon è il primo successo nel World Tour per il danese della Trek Segafredo. Dopo una fuga ...Nel marzo 1987, neldi quarantott'ore mise sotto contratto Pippo Baudo, Raffaella Carrà e Ruud ... per esempio verso la" ehi, non fate battute " per via di quei ripetuti inviti alla ...Vinse suo malgrado al, in Portogallo, Francia, Polonia,, addirittura in Cile, Marocco e Sud Africa. Erano i primi anni di vera globalizzazione del ciclismo. Il rossonero delle maglie ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita, sarà Evenepoel-Ayuso OA Sport

(ANSA) - LOSANNA, 13 GIU - il danese Mattias Skjelmose ha vinto la terza tappa del giro della Svizzera, da Tafers a Villars-sur-Ollon lungo 144 km, e ha detronizzato lo svizzero Stefan Küng dalla ...Nella terza tappa del Giro di Svizzera, Skjelmose conquista anche la maglia di leader della classifica generale ...