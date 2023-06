Giovanni Orsina | “Il posto di Berlusconi se lo sta già prendendo Meloni”

(Di martedì 13 giugno 2023) Il direttore della Luiss School of Government a Huffpost: "La premier su molti dossier è già su posizioni centriste. Ora deve decidere se infilarsi direttamente. La morte del Cavaliere chiude simbolicamente una Seconda Repubblica già conclusa nel 2011"

L'autore,, esplora come il messaggio di Berlusconi ha risuonato tra il popolo italiano, approfondendo le ragioni del suo successo e dei suoi fallimenti. Il vero Berlusconi. L'uomo, l'...Eppure alla vigilia del voto di domenica 26 gennaio, il professor, uno dei più autorevoli commentatori di politica, ha scritto sull'Espresso (che in copertina invitava al voto) un ...Finito il gramscismo e, come ha scritto a febbraio, ridottasi la cosiddetta cultura progressista alla spartizione dei centri di potere, 'il valore su cui ricostruire è forse un dato ...

Giovanni Orsina: “Il posto di Berlusconi se lo sta già prendendo ... L'HuffPost

Il direttore della Luiss School of Government a Huffpost: "La premier su molti dossier è già su posizioni centriste. Ora deve decidere se infilarsi ...BRUXELLES - "La morte di Silvio Berlusconi, che arriva mesi dopo la rivelazione della sua leucemia, solleva interrogativi sulla divisione del potere all'interno della coalizione di destra di Giorgia M ...