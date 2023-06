Giornata dell’albinismo | cure e sostegno per combattere lo stigma

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 13 giugno 2023) Oggi, 13 giugno si celebra in tutto il mondo laInternazionale, proclamata dall’Onu nel 2014 per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone albine in tutto il mondo e in particolare nell’Africa sub-sahariana, dove questa condizione è prevalente: si conta 1 albino ogni 1.400 abitanti, mentre nel resto del mondo le stime variano da 1 su 5mila a 1 su 15mila. L’albinismo: sintomi e conseguenze ? Una condizione genetica, non contagiosa e rara, che si manifesta con l’assenza o la riduzione del pigmento della melanina, che protegge dal sole e dona il colore agli occhi, alla pelle e ai capelli. Una malattia che comporta molteplici conseguenze: estrema sensibilità al sole, rischio elevato di cancro della pelle, problemi legati alla vista. A questo si aggiunge loche affligge le persone albine che, in alcune ...