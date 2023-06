(Di martedì 13 giugno 2023) Oggi, 13 giugno si celebra in tutto il mondo laInternazionale, proclamata dall'Onu nel 2014 per richiamare l'attenzione ...

La donna ha ripercorso col pm l'interadi sabato, in particolare dalle 15.15, che è l'... Alle 20 era a denunciare la scomparsa in una stazione'Arma, alle 20.30 è scattato il Piano di ...... di cui due effettuate solamente nelladi ieri, 12 giugno. Alle 9:10 da Cape Canaveral è ... Tra questi vi è anche l'undicesimo ION realizzato'azienda italiana D - Orbit, che nei prossimi ...Oggi, 13 giugno si celebra in tutto il mondo laInternazionale'Albinismo, proclamata dall'Onu nel 2014 per richiamare l'attenzione ...

Giornata dell'albinismo, cure e sostegno per combattere lo stigma - Luce Luce

Continuano le condizioni di instabilità su molte delle nostre regioni. In Piemonte anche oggi nubifragi già in nottata. SITUAZIONE ORE 7,40. Sull'Italia continuano ad affluire correnti relativamente f ...In una Foppolo tutta colorata di “arancione Lovato” e in una giornata dal clima ideale per correre senza ... one shot in quanto ideato lo scorso anno per festeggiare i 100 anni dell’azienda bergamasca ...