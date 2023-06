Giochi Europei 2023 | tutti i convocati dell’Italia Spedizione da 329 atleti!

(Di martedì 13 giugno 2023) Otto giorni all’inizio della terza edizione dei, che si terranno a Cracovia tra il 21 giugno ed il 21 luglio. 23 sport condensati in 12 giorni, 50 le nazioni che si daranno battaglia agonistica per staccare, tra le altre cose, un biglietto per le Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. Anche l’Italia è tra le squadre che faranno parte della competizione, saranno 329 gli atleti azzurri che si daranno battaglia, 165 donne e 164 uomini. I due alfieri dellatricolore saranno Odette Giuffrida e Mauro Nespoli, come annunciato dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, guidando gli altri atleti all’Henryk Reyman Municipal Stadium durante la giornata di apertura. Due atleti decoratissimi nei loro sport: Giuffrida, totem del nostro judo, vanta un successo continentale nel 2020 a Praga, oltre ad un argento l’anno ...

