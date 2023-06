Giffoni 2023 | Federico Cesari | Pilar Fiogliati e Matteo Paolillo tra i primi ospiti

(Di martedì 13 giugno 2023)tra idi, i tre giovani attori si confronteranno con le domande del giovane pubblico del festival campano. Annunciati idi. La 53esima edizione, in programma dal 20 al 29 luglio, sarà il momento perfetto per raccontare il talento ed esaltarlo. E per celebrare quello giovane, che sa di passione e ha tanto da spiegare, accompagnati in questo viaggio dagli oltre 6500 juror provenienti da ben 30 nazioni. Saranno proprio i ragazzi, infatti, a incontrare alcuni dei volti più amati del piccolo e grande schermo, che hanno fatto dell'arte una vera e propria ...

In otto andranno alla finale che si terrà il 22 luglio durante il Film Festival quando, in 20 minuti, dovranno presentare un piatto dolce. Chi totalizzerà il punteggio più alto accederà ... In Cibum e lanciano la prima challenge per aspiranti pasticcieri. Con #wincibum parte il nuovo progetto ... fino a 35 anni di età, che entro il 24 giugno si registreranno al seguente link ( ...

Giffoni è un posto felice, dove l’arte diventa occasione di incontro, confronto e crescita. Un posto dove trovarsi e ritrovarsi diventa necessario, un ...La streamer Virginia Gambatesa, in arte Kafkanya, sarà ospite al Giffoni Good Games per parlare del bullismo in rete e del gioco consapevole.