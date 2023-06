Giappone | cancellata per allarme bomba l’udienza per l’omicidio di Shinzo Abe

(Di martedì 13 giugno 2023) La programmata udienza per il processo contro l’uomo incriminato perdell’ex premierAbe è stata rinviata a a causa di un. Gli allarminon sono frequenti nel perentorio, ma in deroga allo stoico principio di zelo e precisionese, a causa di un oggetto sospetto potenzialmente pericoloso e non ben identificato trovato al Tribunale di Nara, la programmata udienza per il processo contro l’uomo incriminato perdell’ex premierAbe è stata rinviata. Il fatto Le autorità nella giornata del 12 giugno, a partire dalle 15 locali (8 del mattino italiane) sono state costrette a intervenire impiegando una unità specializzata per la gestione di ordigni a causa di una ...

