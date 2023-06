Gianfranco Ferré | una retrospettiva per ricordare l' architetto della moda

(Di martedì 13 giugno 2023) «Vedere un mio vestito che copre diverse superfici con diverse facce e diverse anime e vive nel tempo perché spesso è ancora bello e la gente lo sa utilizzare, è una grossa soddisfazione. Non mi fa certo sentire unmancato. È l’altra faccia del mio narcisismo». Pochi personaggi sono stati per la loro professione quello cheè stato per laitaliana. Chiamato «l'» per la sua laurea al Politecnico di Milano (1969), Ferrè inizia la sua carriera creando piccoli monili, da regalare alle sue compagne di università. I suoi prototipi colpiscono Rosy Biffi che parla di lui a due buyer che subito li scelgono per il loro show room. Nel corsosua carriera, lo stilista si lascia ispirare da tutto ciò che lo ...

The Alchemist of Fashion - Unveiling the Formula ofFerr è una retrospettiva curata dagli studenti dell'accademia di moda fiorentina, dove alcuni dei capi iconici disegnati dallo stilista (...Una sfilata di moda con i look degli studenti più talentuosi e una mostra dedicata a. Così l'Istituto Marangoni di Firenze chiude l'anno accademico 2022/23, inaugurando domani all'interno del Wp Store di Firenze la mostra 'The Alchemist Of Fashion - Unveiling the ...... dal 13 al 16 giugno 2023, Istituto Marangoni Firenze insieme a WP Archivio inaugura The Alchemist Of Fashion - Unveiling the Formula ofFerre , un'esposizione dedicata all'iconico ...