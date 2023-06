GF Vip 7 | Antonella e Donnamaria si dicono ‘addio’? Spunta il motivo della rottura

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 13 giugno 2023) Da qualche giorno non si fa altro che parlarepresunta crisi tra EdoardoFiordelisi. Quella che sembrava essere solo una voce infondata ha ottenuto riscontro in queste ore con una serie di segnalazioni. Prima lo sfogoschermitrice che ha chiesto un po’ di rispetto per il periodo difficile, poi il rumor degli esperti che rivela cosa avrebbe scatenato la crisi nella coppia. A quanto pare c’entrerebbe la notte di paura in stazione trascorsa dalla ragazza a Roma. Grande Fratello Vip 7: i Donnalisi si sono lasciati? Dopo tanti dubbi e ipotesi,Fiordelisi ha rotto il silenzio in merito alla relazione con Edoardo. Con un lungo post condiviso su Instagram, la schermitrice ha confermato le voci di crisi tra loro: “Chiedo il favore di non ...