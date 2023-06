GdS – Mbappé-Psg | ci risiamo | lui non rinnova | il club pronto a cederlo E il Real prepara l’assalto

Leggi su justcalcio

(Di martedì 13 giugno 2023) 2023-06-12 23:12:13 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: L’attaccante è orientato a non restare fino al 2025, gli emiri lo metteranno sul mercato perché non sono più disposti a nuove estenuanti trattative. Da Madrid fari sul possibile colpaccio di mercato Terremoto in casa Psg. Kylianha deciso di andarsene, o per lo meno di non restare oltre il 2024, scadenza naturale del suo contratto. L’attaccante francese l’ha comunicato al Psg che stavolta non sembra disposto a sostenere nuovi sforzi per convincerlo a rimanere. Anzi, secondo le prime indiscrezioni, ildell’emiro del Qatar èa metterlo sul mercato. E il giocatore non si opporrebbe alla cessione. IlMadrid, ormai orfano di Benzema, torna in pole. VETO — Insomma, la squadra della capitale è di nuovo ...