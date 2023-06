GdS – Bari | rivoluzione sul mercato | via Mignani | Cheddira e Caprile

Leggi su justcalcio

(Di martedì 13 giugno 2023) 2023-06-13 09:10:29 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Dopo la sconfitta nella finale per la promozione, tra prestiti e scadenze la squadra è da rifare. Resta da sciogliere il nodo della proprietà Il giorno dopo la grande delusione,pensa già al futuro. Con una netta sensazione: si va verso una, o quasi. Ma c’è anche una certezza: la permanenza in Serie B non obbliga i De Laurentiis a cedere in fretta la società (avrebbero tempo fino al 2028, se ilnon militasse nella categoria del Napoli, o se non mutassero le norme Uefa). Ma questo non vuol dire che non abbiano intenzione di vendere subito. Pare accantonata l’ipotesi Casillo, sponsor principale della società. Imprenditori molto solidi, assai vicini al sindaco diAntonio Decaro, ma affaccendati in ...