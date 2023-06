Gattuso | “Quando feci la sciocchezza con Jordan | Berlusconi mi disse…”

(Di martedì 13 giugno 2023) Gennaro, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Silvio

... ex calciatore ed allenatore del Milan, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi Gennaro, ex ... Noi dovevamo pensare solamente a portare gli scarpini,parlava ti entrava ...è fermo da gennaio 2023,dopo sei mesi al Valencia le parti hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto. Farioli è stato il predecessore di Pirlo al Karagümrük, ...... ci accorgiamo cheinizia a risuonare l'inno nazionale, nessuno lo intona. Mettiamo al ... Nel 2006, cantano tutti, sul campo, sugli spalti, ad alta voce; dalla diretta si sentono Rinoe ...

Gattuso: "Quando feci la sciocchezza con Jordan, Berlusconi mi fece sentire un uomo piccolo" Milan News

Le parole di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed allenatore del Milan, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi Gennaro Gattuso, ex Milan, ha parlato della scomparsa di Silvio Berlusconi. PAROLE – «Era un ...Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport parlando di Silvio Berlusconi: “In tanti anni sono arrivati tanti giocatori che hanno ...