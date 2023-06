Gary Gensler con le ore contate? Arriva un disegno di legge per riformare la SEC negli Stati Uniti

(Di martedì 13 giugno 2023) Il rappresentante degliWarren Davidson ha introdotto il “SEC Stabilization Act” alla Camera dei rappresentanti, annunciato il 12 giugno. Una delle principali disposizioni deldiè il licenziamento del presidente della Securities and Exchange Commission (SEC),. Davidson ha dichiarato: “E’ necessario proteggere i mercati dei capitali statunitensi da un presidente tirannico, motivo per cui sto introducendo una legislazione finalizzata a correggere l’abuso di potere in corso e a garantire una protezione che sia nell’interesse del mercato per gli anni successivi. È tempo di procedere verso una vera riforma, iniziando dal licenziamento dicome presidente della SEC”. Davidson ha collaborato con il ...

"I mercati dei capitali statunitensi devono essere protetti da un presidente tirannico, compreso quello attuale", ha scritto il deputato Warren Davidson riferendosi a Gary Gensler, capo della SEC.Secondo David Sacks, stretto collaboratore di Elon Musk, la SEC ha creato un'alleanza segreta per distruggere le crypto.