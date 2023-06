Gandini su Berlusconi | ‘Il nuovo stadio del Milan deve avere il suo nome’

Urberto, ex dirigente del Milan, ha parlato dopo la morte di Silviosvelando un retroscena a tinte rossonere Urberto, ex dirigente del Milan, ha parlato a Sky Sport dopo la morte di Silvio. PAROLE - "Descrivere il presidentelo ...Quasi dieci anni dopo Aprile , a governiche ormai hanno definitivamente cambiato il ... Videocracy " Basta apparire Erik2009 Ci voleva un documentarista svedese per decodificare il ......2006 con "Il Caimano" che il regista romano torna a parlare in maniera più diretta di: ... "Videocrazy - basta apparire" di Eriksi concentra sul potere della televisione, quella ...

Gandini su Berlusconi: 'Il nuovo stadio del Milan deve avere il suo ... Calciomercato.com

L’ex dirigente rossonero Umberto Gandini, intervistato da Sky Sport, parla della possibilità di intitolare a Silvio Berlusconi l’eventuale nuovo stadio del Milan: Sarebbe ...(Politica) Dal «Caimano» di Nanni Moretti a «Belluscone. Una storia siciliana» di Franco Maresco, Berlusconi sullo schermo. Di Cristina Piccino ...