Gallup | Più stressati dei Tedeschi | più pessimisti dei Greci Gli Italiani ultimi in Europa per il coinvolgimento sul lavoro

(Di martedì 13 giugno 2023) - ROMA, 13 giugno 2023 /PRNewswire/La società di consulenza statunitensepubblica il suo sondaggio annuale State of the Global Workplace, nel quale glirisultanonella classifica europea dell'engagement, col 5% degli intervistati che si dichiara coinvolto sul, mentre spiccano alti livelli di stress nel quotidiano lavorativo (46%) e scarsa fiducia riguardo il dinamismo del mercato del, con solo il 20% degli intervistati che giudicano il periodo attuale propizio per trovare un impiego.nella graduatoria delsul, glirestano marcatamente al di sotto della media europea del 13% di professionisti coinvolti nel proprio, già nettamente ...

Condi 80 anni di esperienza e una portata globale,capisce meglio di qualsiasi altra società di consulenza al mondo le attitudini e i comportamenti di dipendenti, clienti, studenti e ...... un brufolo, per esempio, non verrà notatodi tanto, anche quando a noi sembra enorme. In ... È a questa età che superano il test di, ovvero se vengono addormentati e si disegna loro un segno ......io sono convinto che non smetteremo di darci da fare nel momento in cui avremo tanto tempo in...del documentario di Gandini riguarda un sondaggio della società di analisi e consulenza, dal ...