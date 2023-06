Futuro Mbappé | arriva l’annuncio del francese | Psg gelato

Leggi su rompipallone

(Di martedì 13 giugno 2023) Kylian, noto attaccante del Psg si espone sul proprio. Le novità sul contratto con i parigini e la decisione definitiva da parte della stella del calcio mondiale. Chi sta facendo discutere in questi primi giorni tra campionati fermi e stagione dei club conclusa è sempre e solo il fuoriclasse. A proposito di mercato ha rilasciato delle dichiarazioni molto precise, senza lasciare pensare ad altro se non ad un addio anticipato al club di Al Khelaifi. Ildel centravanti in forza al Psg Dichiarazione ufficiale di Kylianall’AFP: “Non ho MAI discusso di un rinnovo di contratto con il PSG”. E ancora in maniera molto diretta ha aggiunto: “Il consiglio è stato informato dal 15 luglio 2022 della mia decisione di non prorogare oltre il 2024 – e la lettera inviata aveva ...