Funerali Francesco Nuti a Firenze | ecco quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 13 giugno 2023) Il mondo dello spettacolo è in lutto per via della morte di, attore spirato ieri, 12 giugno, all’età di 68 anni. L’attore era originario di Prato e da tempo, proprio per via delle sue condizioni di salute, si era ritirato dalle scene. A dare la triste notizia ieri, sua figlia Ginevra assieme ai familiari che hanno ringraziato anche il personale sanitario e più in generale, tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore. Idell’attore si terranno oggi a. Morto: l’attore aveva 68 anni Chi erae l’incidenteè nato ail 17 maggio del 1955 ed è stato un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e ...