Funerali di Stato e lutto nazionale | l' ultimo saluto a Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023) Bandiere a mezz'asta al Senato e a Palazzo Chigi, sconvocati i lavori dell'Aula della Camera, annullati i vari impegni pubblici e politici: il mondo della politica si ferma in omaggio a Silvio. Mentre ididell’ex premier si svolgeranno mercoledì 14, giorno di, nel Duomo di Milano. A celebrare le esequie sarà l’arcivescovo Mario Delpini. Il feretro diora si trova a Villa San Martino, ad Arcore, dove riceverà l’di familiari e degli amici più stretti.diche nel giro di 24 ore sono già divenuti un caso, perché sono in molti ad aver conteil fatto che non siascelto di celebrare "normali" ...

Leggi Anche Silvio Berlusconi morto, Paolo Liguori: 'Senza di lui l'Italia più piccola' Leggi Anche Silvio Berlusconi, come funzionano idie il lutto nazionale Poi l'inizio della ...di Silvio Berlusconi si terranno mercoledì 14 giugno 2023, nel Duomo di Milano . Sotto richiesta dei familiari e per volontà del defunto, sarannodi. Una possibilità prevista dalla legge per tutti gli ex capi di governo, ma che nella storia italiana è stata scelta solo in due altre occasioni, mentre tutti gli altri hanno ...didel fondatore di Fi saranno celebrati domani alle 15 al Duomo dall'arcivescovo di Milano, Mario Delpin i. A rappresentare la Commissione Ue ci sarà il titolare europeo dell'...

Silvio Berlusconi, come funzionano i funerali di Stato e il lutto nazionale TGCOM

Il quadro clinico al momento del ricovero non sembrava essere preoccupante, ma le sue condizioni di salute si sono poi aggravate in maniera improvvisa e non c'è stato nulla da fare. I funerali di ...Il 14 giugno è il giorno delle esequie per Silvio Berlusconi: previsti lutto nazionale e funerali di Stato per l'ex premier morto a Milano lunedì scorso.