Funerali di Berlusconi | Conte non ci andrà Presenti Schlein e Renzi | politici spaccati | chi ci sarà e chi no

(Di martedì 13 giugno 2023) Alla vigilia deidi Stato di Silvioprevisti per domani, mercoledì 14 giugno, nel Duomo di Milano si moltiplicano le presenze certe. Tra loro, quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei membri del governo al completo: la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e tutti i ministri e sottosegretari. Presente anche il governatore leghista del Veneto Luca Zaia e alcuni leader delle forze di opposizione: Carlo Calenda e Matteoper Azione e Italia Viva, Elly, Chiara Braga e Francesco Boccia per il Pd. Non ci saranno invece il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppee il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. La presenza dell’ex premier Romano Prodi, confermata in un primo momento, è considerata improbabile dopo ...

...il dolore in tutta Italia per la morte di Silvio, scomparso ieri mattina all'età di 86 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Domani al Duomo di Milano si terranno i...: tutte le news in diretta La politica si ferma: Camera e Senato in lutto per 7 giorni Domani i: bara esposta per pochi minuti e maxi schermi Forza Italia - Il patrimonio - I ...Domani 14 giugno ci saranno idi Stato per Silvioe sarà dichiarato giorno di lutto nazionale in Italia". E la bandiera italiana sventolerà a mezz'asta "anche davanti alle sedi ...

Berlusconi, ventimila posti in piazza Duomo a Milano per i funerali la Repubblica

Marco Subert in collegamento da Milano per alcuni aggiornamenti sui preparativi dei funerali di Stato.Si commuovono gli europarlamentari campani a Bruxelles. Le lacrime rigano il volto della salernitana Lucia Vuolo ma colpiscono, e fanno il giro del mondo, le immagini del coordinatore campano Fulvio..