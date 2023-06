Funerali Berlusconi | Rosy Bindi fuori dal coro | “Lutto nazionale non è una scelta opportuna”

(Di martedì 13 giugno 2023) “Idi Stato per Silviosono previsti ed è giusto che ci siano, ilper una persona divisiva com’è stato lui secondo me non è una”. Parola di, ex parlamentare ed ex presidente del Partito Democratico. A cui è legato uno degli episodi più noti della storia televisiva dell’ex premier. Era il 7 ottobre del 2009, lo studio era quello di Porta a Porta con i divani bianchi. Lo scontro iniziò presto. Efece: “Lei è più bella che intelligente” disse.replicò: “Non sono una donna a sua disposizione”. Oggi l’ex dirigente dem ha ricordato quel botta e risposta: “Fu una reazione non pensata, sono parole che escono perché le ...

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Idi Silvioal Duomo di Milano, cosa sappiamo Mercoledì 14 giugno, alle ore 15, si terranno idi Stato per il ...La capienza nel Duomo di Milano per idi Silviosarà di circa duemila persone. È quanto si apprende a margine del sopralluogo che le autorità competenti stanno svolgendo nella cattedrale in vista deidi Stato ......almeno ima non è possibile - scandisce il giornalista - perché è scattata la beatificazione, a dispetto del morto". Non beatifica ma rivendica "la tristezza" per la morte di, ...

Berlusconi, ventimila posti in piazza Duomo per i funerali. Meloni in serata ad Arcore. Pier Silvio ai dipendenti Mediaset ... la Repubblica

“I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano ma il lutto nazionale per una persona divisiva com’è stato Berlusconi, secondo me, non è una scelta opportuna”. Così Rosy Bindi, esponente d ...Roma, 13 giugno 2023 – Non solo funerali di Stato in Duomo per Silvio Berlusconi. Per tutta la giornata di domani, 14 giugno, è previsto il lutto nazionale. La decisione arriva dal governo Meloni, int ...