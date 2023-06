Funerali Berlusconi | Mattarella e Schlein ci saranno | Conte e Fratoianni no

(Di martedì 13 giugno 2023) La capienza del Duomo di Milano per idi Stato di Silvioè di circa 2mila persone, con la famiglia posizionata sul lato destro e le autorità sul sinistro. Ai lati della piazza verranno installati due maxi schermi che trasmetteranno la cerimonia funebre in diretta. Il sagrato della basilica dovrà rimanere libero e le transenne, al di là dei quali dovranno sostare i cittadini,...

Il feretro di Berlusconi sosterrà sul sagrato del Duomo prima di entrare, quindi verrà accompagnato ... I funerali di Stato prevedono la presenza di 6 carabinieri in alta uniforme che riservano al ... Milano è pronta per tributare l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, morto a 86 anni nella mattinata di lunedì 12 giugno al San Raffaele. I funerali di Stato saranno celebrati in Duomo a partire dalle 15.00 ma la funzione officiata dall'Arcivescovo di ...

Funerali Berlusconi, Rosy Bindi contro il lutto nazionale: "È inopportuno". Contrari anche il senatore Pd, Andrea Crisanti, e il rettore della stranieri di Siena, Tomaso Montanari.