Funerali Berlusconi | chiusura metro e deviazioni bus Milano

(Di martedì 13 giugno 2023) Dalle 10 chiusa la stazione Duomo, i treni salteranno la fermata Domani, in occasione deidi Stato di Silvio, “dalle 10 e fino al tardo pomeriggio” sarà chiusa la stazione delladi Duomo e i treni di M1 e M3 salteranno la fermata. Lo comunica Atm su Twitter e sul suo sito. Inoltre, sempre a partire dalle 10 “numerose linee che attraversano il centro potrebbero essere deviate o interrotte temporaneamente dal passaggio di persone e autorità per idi Silvioin piazza Duomo a”. Si tratta in particolare dei tram 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27 e dei bus 54, 60, 73, 84. Atm avverte i passeggeri di “considerare maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito”. L'articolo proviene da Sbircia ...

(di Cristina Livoli) Leggi anche, 2mila in Duomo per: Schlein e Renzi presenti, Conte no, la lettera di Pier Silvio ai dipendenti: "Papà vi ha amato tutti"'..."Idi Stato sono previsti ed è giusto che ci siano, ma il lutto nazionale per una persona divisiva com'è statosecondo me non è una scelta opportuna". A dirlo, ospite di Un Giorno ......del giorno un punto che formalmente mirava a "dare seguito a ciò che aveva già deciso", ... Che, anon ancora celebrati, ci fosse ancora margine di negoziazione. Cosa è successo La ...

Berlusconi, ad Arcore omaggio di famiglia e amici. Milano si prepara ai funerali di Stato. La diretta tv ilmessaggero.it

Onori militari al feretro, ingressi contingentati in piazza, presenza delle più alte cariche dello Stato: ecco che cosa succederà domani pomeriggio ...Come sarà il funerale di Berlusconi E Milano si sta preparando per la giornata del 14 giugno, con piazza Duomo che sarà invasa da migliaia di persone che vorranno rendere omaggio al compianto ...